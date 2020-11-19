YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de seyir halindeki araç alev aldı

Mardin’de seyir halindeki araç alev aldı

MARDİN HABERLERİ  | 19.11.2020 15:17 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı.

Mardin’de seyir halindeki araç alev aldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, Yoldere- Selahattin Eyyubi Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 HH 701 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı kenara çekip terk etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı

Mardin Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:07
İkindi
14:48
Akşam
17:11
Yatsı
18:30

Mardin Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Asya Eczanesi
Artuklu
Atakan Eczanesi
Dargecit
Bilben Eczanesi
Derik
Erol Eczanesi
Kiziltepe
Ava Eczanesi
Mazidagi
Midyat Eczanesi
Midyat
Dilan Eczanesi
Nusaybin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.