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Mardin’de silahlı kavgada bir kişi öldü

04.10.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de silahlı kavgada bir kişi öldü

MARDİN (AA) - Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi eski Hastane Caddesi'nde aralarında husumet bulunan F.K. ile Derviş Kavak (28) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.K, silahla ateş ettiği Kavak'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli F.K. polis ekiplerince gözaltına aldı.

Olayda hayatını kaybeden Kavak'ın 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı olduğu öğrenildi.

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Mardin silahlı kavga

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