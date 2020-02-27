Mardin'de Siyaset Akademisi başladı

MARDİN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, içeride de dışarıda da terörle mücadele etmenin Türk dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Hem Suriye'de hem Irak'ta PKK ile DEAŞ ile YPG ile FETÖ ile tüm terör örgütleriyle amansız mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Mardin Müftülüğünün konferans salonunda partisince düzenlenen Siyaset Akademisinin ilk dersine katılan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, kültürler ve medeniyetler şehri Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Siyaset Akademisinin 19. dönem ilk dersini gerçekleştirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Çavuşoğlu, siyasetin bir nöbet ve bayrak değişimi olduğuna işaret ederek, yarın gençlerin bu görevi devralacağını söyledi. Bu nedenle geleceğin siyasetçilerini yetiştirmenin partilerinin politikası olduğunu anlatan Çavuşoğlu, akademilerde emeği geçenlere teşekkür etti. - "Değişimleri okuyarak dış politikayı oluşturmamız lazım" Türk dış politikasına değinen Çavuşoğlu, çok kutuplu bir dünyanın yaşandığını, jeopolitik rekabetin had safhaya çıktığının görüldüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin tek taraflı adımlarının dünya ekonomisini ve siyasetini etkilemeye başladığını gördük. Çin, 'Ben de varım' demeye, Afrika daha fazla gücünü göstermeye başladı. Hindistan büyüyor. Ekonominin gücü Asya'ya doğru gidiyor. Tüm bu değişimleri çok iyi okuyarak dış politikayı oluşturmamız lazım." diye konuştu. Dünyada çok sayıda sorun olduğunu, dünya halklarının bazı konularda karamsar olmaya başladığını gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "Terör, göç, ticaret savaşları, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, salgın hastalıklar, teknolojik saldırılar, istikrarsız çatışmaların had safhada olduğu bir dönem yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Dünya ülkelerinde yaşanan sorunlara işaret eden Çavuşoğlu, Suriye'deki çatışmaların Türkiye'ye olumsuz etkilerine değindi. Irak'taki istikrarsızlığın en çok da bu bölgedeki insanları etkilediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, küresel sistemin bugünkü sorunları çözmeye yeterli olmadığını söyledi. "AB, bu başarısızlık yüzünden güç kaybetmeye başladı. ABD'de ise öngörülemezlik sorunu var." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: