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Mardin'de Suriye sınırında çıkan yangın söndürüldü

MARDİN HABERLERİ  | 13.06.2020 11:45 | Son Güncelleme

Mardin'de Suriye sınırında çıkan yangın söndürüldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki bölgede kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin itfaiye Amirliği ekipleri ile 2. Hudut Tabur Komutanlığına bağı TOMA araçları bölgeye sevk edildi.

Yangının ekili alanlara sıçramaması için itfaiye ekipleri önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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