Mardin'de üvey kardeşler arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı sonucu üvey kardeşler arasında çıkan ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yaralanan Mahmut K. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 867'nci Sokak'ta 27 Ocak'ta çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan baba Mahmut K. tedavi gördüğü özel hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kavgada ağır yaralanan Mehmet K'nin ise Batman'daki tedavisi sürüyor.
Kızıltepe'de 27 Ocak'ta arazi anlaşmazlığı sonucu üvey kardeşler arasında çıkan kavgada, Mehmet K, Mahmut K, Halil K, Vedat K. ve Şeydavut K. yaralanmış, 13 kişi gözaltına alınmıştı. Kavga, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.