YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de uygunsuz davranış sergilediği belirlenen polis hakkında adli ve idari işlem

Mardin'de uygunsuz davranış sergilediği belirlenen polis hakkında adli ve idari işlem

MARDİN HABERLERİ  | 27.04.2020 15:40 | Son Güncelleme

Mardin'de uygunsuz davranış sergilediği belirlenen polis hakkında adli ve idari işlem

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişiye yönelik uygunsuz davranış sergilediği tespit edilen polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Derik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 25 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede kontroller yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"İlçe merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinin açık olduğu görülmesi üzerine görevli ekip tarafından gerekli işlemler yapıldığı esnada hiçbir şekilde tasvip edilmeyecek, uygunsuz davranış sergilediği tespit edilen görevli polis memuru hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından personele görevden el çektirilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!
Anahtar Kelimeler:
Derik mardin Polis Memuru

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Aliağa, online alışverişi sevdi

Aliağa, online alışverişi sevdi

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

Mardin Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:20
Öğle
12:20
İkindi
16:05
Akşam
19:10
Yatsı
20:33

Mardin Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Temo Eczanesi
Artuklu
Yeni Eczanesi
Omerli
Yıldırım Eczanesi
Nusaybin
Hülyam Eczanesi
Midyat
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Tayfan Eczanesi
Kiziltepe
Yılmaz Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Büyükşehir Belediyesinden evde kalan vatandaşa 3 dilde ilahi dinletisi

Büyükşehir Belediyesinden evde kalan vatandaşa 3 dilde ilahi dinletisi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Mardin’de sağlık alanındaki yenilikler sürüyor

Mardin’de sağlık alanındaki yenilikler sürüyor

Dicle Elektrik, saha personelini korona virüse karşı sürekli güncelliyor

Dicle Elektrik, saha personelini korona virüse karşı sürekli güncelliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.