Mardin'de uygunsuz davranış sergilediği belirlenen polis hakkında adli ve idari işlem

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişiye yönelik uygunsuz davranış sergilediği tespit edilen polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Derik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 25 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede kontroller yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"İlçe merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinin açık olduğu görülmesi üzerine görevli ekip tarafından gerekli işlemler yapıldığı esnada hiçbir şekilde tasvip edilmeyecek, uygunsuz davranış sergilediği tespit edilen görevli polis memuru hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından personele görevden el çektirilmiştir."

