Mardin’de YKS toplantısı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Koordinasyon Kurulu Başkanı Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, Emniyet Müdür Vekili İbrahim Aybeyan, ÖSYM İl Koordinatörü Ziya Polat, Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer katıldı. Sınav öncesi ve sonrası yapılacak çalışmalara ilişkin gündemi görüşmek, korona virüs kapsamında uyulması gereken hususları değerlendirmek, sınavın sorunsuz bir biçimde uygulanması ile ilgili tedbirleri görüşmek için toplantı gerçekleştirildi.

Sınav öncesi ve sonrasında da geçerli olan maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına tüm adayların önemle dikkat etmesi gerektiği belirtilen toplantıda, Vali Demirtaş "2020 YKS sınavına girecek tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

