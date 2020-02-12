YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’den Elazığ’a bin koli gıda yardımı gönderildi

Mardin’den Elazığ’a bin koli gıda yardımı gönderildi

MARDİN HABERLERİ  | 12.02.2020 16:30 | Son Güncelleme

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın katılımlarıyla, Mardin’den Elazığ’daki depremzedelere bin koli insani yardım gönderildi.Mardin Valiliği tarafından temin edilen ve içerisinde temel gıda ihtiyacı bulunan insani yardım tırı, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen program ve edilen duanın ardından, Elazığ’daki depremzedelere dağıtılmak üzere kente gönderildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın katılımlarıyla, Mardin’den Elazığ’daki depremzedelere bin koli insani yardım gönderildi.
Mardin Valiliği tarafından temin edilen ve içerisinde temel gıda ihtiyacı bulunan insani yardım tırı, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen program ve edilen duanın ardından, Elazığ’daki depremzedelere dağıtılmak üzere kente gönderildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, maddi ve manevi yardımlarla Elazığ ve Malatya’daki depremzedelerin yanında olduklarını söyledi. Vali Yaman, "Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Burada maddi ve manevi zararlarımız oldu. Hem yurt içinde hem de yurt dışında her kesin yardımına milletimiz, yine oradaki yaraların sarılması için koştu. Daha önce Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve hayırsever iş adamlarımız ile beraber gıda ve nakdi yardımlar göndermiştik. Bugün Mardin Valiliği olarak gönderiyoruz. İnşallah oradaki vatandaşlarımızın yaralarına merhem olur. Türk milleti bu tür sıkıntılarda her zaman bir araya geliyor. Yanı başımızdaki İdlib içinde yardımlarımız devam ediyor. Elazığ ve Malatya’daki vatandaşlarımızın yaralarının kısa sürede sarılacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında devlet erkanı ve tüm Bakanlarımız da bütün hassasiyetlerini orada göstermiş durumdalar. Hayırsever vatandaşlara teşekkür ediyorum" dedi.
Duanın ardından bin kolilik yardım tırı Elazığ’a doğru yola çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Mardin Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:03
Öğle
12:36
İkindi
15:32
Akşam
17:59
Yatsı
19:15

Mardin Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Ayanoğlu Eczanesi
Artuklu
Huzur Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Yeni Eczanesi
Omerli
Mesut Eczanesi
Nusaybin
Ak Eczanesi
Midyat
Mazıdağı Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mardin Valiliğinden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama

Mardin Valiliğinden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama

Kızıltepeli gençler sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti

Kızıltepeli gençler sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti

Öğretmenler, Midyat’In Kültür Elçisi Oldu

Öğretmenler, Midyat’In Kültür Elçisi Oldu

Nusaybin'de Cumhuriyet Savcısının Görevli Avukata Hakaret Ve Tehdit Iddiası

Nusaybin'de Cumhuriyet Savcısının Görevli Avukata Hakaret Ve Tehdit Iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.