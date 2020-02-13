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Mardin’in 10 ilçesinde eğitime kar engeli

MARDİN HABERLERİ  | 13.02.2020 00:12 | Son Güncelleme

Mardin’in 10 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Mardin’de kar yağışı ve buna bağlı oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle, Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı, Derik, Dargeçit, Midyat, Ömerli, Savur, Nusaybin ve Yeşilli ilçelerimizde 13 Şubat Perşembe günü ilkokul, ortaokul, liselerde eğitime ara verilmiştir.

Mardin’in 10 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Mardin’de kar yağışı ve buna bağlı oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle, Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı, Derik, Dargeçit, Midyat, Ömerli, Savur, Nusaybin ve Yeşilli ilçelerimizde 13 Şubat Perşembe günü ilkokul, ortaokul, liselerde eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelde idari izinli sayılacaktır” denildi.

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Arin Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Özmen Eczanesi
Nusaybin
Arıkan Eczanesi
Midyat
Ava Eczanesi
Mazidagi
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