Mardin’in 37 mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak

Dicle Elektrik A.Ş Mardin İl Müdürlüğü Sistem İşletme İl Yöneticiliği tarafından yapılan açıklamada, çarşamba günü Kızıltepe, Midyat ve Ömerli ilçelerinin 37 mahallesinde yapılacak çalışmalar doğrultusunda can güvenliği amaçlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Vatandaşların duyarlı olunması istenilen açıklamada, "380 kV Kızıltepe Trafo Merkezi ile irtibatlı F1 Çetinler, F4 Akdoğan, F9 Şenyurt ve F12 Karaburun enerji nakil hatlarında 19.08.2020 Çarşamba günü 09:00-15:00 saatleri arasında OG hat bakım onarım çalışmaları yürütülecektir. Bu çalışmalar doğrultusunda söz konusu fiderlerde ve güvenlik amaçlı F16 Akalın ve F3 Kapasitör fiderlerinde personelin can güvenliği açısından 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü 09:00-15:00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesinden Akalın, Aktepe, Akziyaret, Altıntoprak, Aslanlı, Ataköy, Demirler, Doyuran, Elmalı, Erikli, Eşme, Fındıktepe, Güçlü, Hocaköy, Kılduman, Saruhan, Tanrıverdi, Yüksektepe, Çamlıdere, Çaybaşı, Çağıl, Çetinler ve Şenyurt mahalleleri, Midyat ilçesinde Midyat DM kabini barası ile irtibatlı Şenköy hattı üzerinde bulunan Söğütlü KÖK binasında yüklenici firma tarafınca modüller dönüşüm çalışmaları sebebiyle 19 Ağustos Çarşamba günü 09:00-18:00 saatleri arasında kırsal Acırlı, Düzgeçit, Erişti, Gelinkaya, Harmanlı, Sarıkaya, Söğütlü, Tepeli, Ziyaret, Çamyurt, Çavuşlu, Üçağıl, ve Şenköy Mahalleleri ve Ömerli İlçesinde ise Akyokuş Mahallesi elektrik kesintisinden etkilenecektir"denildi.

