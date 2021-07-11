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Mardin'in yöresel ürünleri fuarda tanıtıldı

11.07.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Mahmut Demirtaş: - "Mardin'de üretilen ürünleri bu şekilde pazarlamayı planlıyoruz. 55 üreticinin ürünleri burada vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. İstanbul'da da tanıtım günleri etkinliği yapmayı düşünüyoruz"

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen fuarda kentin yöresel ürünleri tüketicilerle buluşturuldu.

Valilik öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda yöresel ürünlerin tanıtımı için fuar düzenlendi.

Fuarın açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, üretici ve tüketici arasında köprü vazifesi görecek etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Bu etkinlikle üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye satmasına destek sunmak istediklerini dile getiren Demirtaş, "Vatandaşlarımız burada kaliteli ve ucuz ürüne ulaşma imkanı bulacak. Mardin'de üretilen ürünleri bu şekilde pazarlamayı planlıyoruz. Balından sucuğuna, meyve ve sebzesine kadar 55 üreticinin ürünleri burada vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. İstanbul'da da tanıtım günleri etkinliği yapmayı düşünüyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler de ildeki yerel ürünlerin Türkiye'ye yayılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Ürünlerin tanıtımının yanı sıra marka değerini artırmayı istediklerini anlatan Dinler, "Gerçekten doğal ve katkısız ürünler bunlar. Umarım tüketicilerimiz bunları beğenir ve fayda sağlar. Amacımız ürünleri tanıtmaktı. İnşallah bu Mardin için bir başlangıç olur. 2-3 ayda bir ürünlerimizi burada tüketicilerle buluşturacağız. İnşallah başka illerde de Mardin'i tanıtırız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından stantları gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar, üreticilerle görüştü, ürünlerle ilgili bilgi aldı, alışveriş yaptı.

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