Mardinli çocuklar Altın Kız’ı izledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve arkadaşlık gibi evrensel değerleri konu alan ’Altın Kız’ adlı çocuk tiyatrosunu çocuklarla buluşturdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından oynanan Altın Kız çocuk tiyatro oyununu, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında, çocukların beğenisine sunuldu. Oyun öncesi alanda yerlerini alan çocuklara ikramlar dağıtılırken sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı.

İyilik, yardımlaşma, paylaşma ve arkadaşlık gibi evrensel değerleri konu alan Altın Kız tiyatro oyunu, görsel ve kostüm zenginliğiyle de çocukları hikayenin içine çekti. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uzun süre evlerinde çıkamayan çocuklar, tiyatro oyunu ile güzel vakit geçirdi.

Keva Apostolova’nın kaleme aldığı, İsmail Bekir Ağlagül’ün Türkçe’ye çevirdiği, üvey annesi tarafından ıssız bir ormana terk edilen Altın Kız’ın yaşadığı düş ile gerçeğin konu edindiği Altın Kız adlı oyun, çocuklara iyilerin iyilikle, kötülerin ise hak ettikleri bir son ile karşılaştığını öğretiyor.

