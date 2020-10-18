Mardinli hayırseverden Hakkarili çocuklara giyim yardımı

Hakkari’de resmi bir kurumda çalışan hayırsever, yardıma muhtaç çocuklara kışlık mont ve bot yardımında bulundu.

Hakkari’de 10 yıldır resmi bir kurumda çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından sokakta tartıcılık yapan 10 çocuğa kışlık mont ve ayakkabı yardımı yaptı. Aslen Mardinli olan hayırsever İstanbul’da aralarında avukatların ve iş adamlarının da bulunduğu dostlarıyla 5 yıldır Hakkari’de yardıma muhtaç çocuklara giyim desteğinde bulunuyor. Kent merkezinin çeşitli noktalarında tartıcılık ve ayakkabı boyacılığı yapan 10 çocuğa kışlık mont ve bot yardımı yaptığını ifade eden hayırsever, burada kaldığı sürece yardımlarının devam edeceğini söyledi. İstanbul’da aralarında avukat ve iş adamlarının olduğu arkadaşlarıyla 5 yıldır bu kampanyayı sürdürdüğünü anımsatan hayırsever, "Bu iyiliğe vesile olmuşsak ve çocukları bir nebzede olsa sevindirmişsek ne mutlu bize” dedi.

