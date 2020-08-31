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Margaz Üzümünün hasadı başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 31.08.2020 10:52 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde tarihi Likyalılara kadar uzanan 2 mahallede üretilen Margaz Üzümünün hasadı başladı.Kaş ilçesinde tarihi Likyalılara kadar uzanan Üzümlü ve İslamlar mahallelerinde yıllardır üretilen ‘Margaz Üzümü’, Türkiye’nin her bölgesine gönderiliyor.

Antalya’nın Kaş ilçesinde tarihi Likyalılara kadar uzanan 2 mahallede üretilen Margaz Üzümünün hasadı başladı.
Kaş ilçesinde tarihi Likyalılara kadar uzanan Üzümlü ve İslamlar mahallelerinde yıllardır üretilen ‘Margaz Üzümü’, Türkiye’nin her bölgesine gönderiliyor. Üzümlü’nün eski adı Margaz’dan adını alan üzüm, beyazın farklı tonlarında, çekirdekli, kalın kabuklu, sulu, tatlı ve uzun raf ömrüyle dikkat çekiyor. Sevilerek tüketilen Margaz Üzümünün hasadı da başladı.
AK Parti Antalya Milletvekili ve Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Başkanı Atay Uslu, İslamlar ve Üzümlü köylerini ziyaret etti. Uslu, hasada başlanan Margaz Üzümü bağlarında çiftçilerle sohbet etti, bereketli ve güzel bir hasat temennisinde bulundu. Margaz Üzümünün özel bir ürün olduğunu ifade eden Atay Uslu, bu tür üzümünün üretiminin devamının sağlanması, tanıtılması ve markalaşması için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini de anlattı. Uslu, “Üzümlü ve İslamlar mahallemiz son zamanlarda butik turizm ve villa turizmi açısından bir cazibe merkezi haline geldi. Bir yanda köy kültürü, diğer yanda köyün doğal güzellikleri içinde tatil yapmak aranan bir turizm türü haline geldi. Üzüm bağları içerisinde herkesin bu doğal dinlenme alanlarına bekliyoruz” dedi.
Atay Uslu, Margaz Üzümünün raf ömrünün uzun olduğunu, her salkımının neredeyse bir kilograma yaklaştığını, aroması ve rengiyle tercih edilen bir üzüm olduğunu anlattı.

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