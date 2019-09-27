Marius Sumudica dejavu yaşıyor

Rumen çalıştırıcı 2017-18 sezonu öncesinde Kayserispor ile anlaşarak Türkiye macerasına başladı. Kayseri ekibiyle çıktığı ilk Süper Lig maçında Galatasaray'a konuk olan Sumudica, bu maçta 4-1'lik mağlubiyet yaşadı.

Daha sonra gösterdiği performansla Kayseri taraftarını sevindiren tecrübeli teknik adam, 5. hafta tamamlandığında 10 puana ulaşıp sıralamada 4. sıraya oturdu ve lideri 3 puan geriden takip etti. Bu sezon ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep ile el sıkışıp göreve başlayan Sumudica, ilk hafta Fenerbahçe'ye konuk oldu. Bu karşılaşmadan 5-0 mağlubiyet alan Rumen çalıştırıcı, Kayserispor'u çalıştırırken 27. haftada Fenerbahçe'den aynı skorla mağlubiyet almıştı.

Kısa zamanda takımını toparlayıp ligde adından söz ettiren ve 5. haftanın sonunda 10 puana ulaşıp lider Aytemiz Alanyaspor'un sadece 3 puan gerisinde 3. sırada kendisine yer bulan Marius Sumudica'nın Türkiye macerasında görev aldığı iki takımdaki ilk 5'er haftalık performansı böylelikle büyük oranda benzerlik gösterdi.