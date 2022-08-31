Markaların büyük krizi; iptal kültürü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Seyra Kestel, sosyal medyanın yaygınlaşması ile insan hayatına giren iptal kültürü ile ilgili, "İptal kültürü ile karşılaşan markaların başarılı bir şekilde kriz yönetimi gerçekleştirebilmesi marka geleceği için önem taşıyor." dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya uygulamaları ile beğenilen ya da hoşa giden bir ürünü, mekânı ya da yaşanan bir olayı geniş kitlelere duyurmak artık çok kolay oluyor.

İletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, sosyal medyanın gündelik yaşamın her alanında bulunması ile kişilerin hayatına yeni tanımlar girdi. Bu yeni tanımlardan biri olan "iptal kültürü" tartışmalı bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Farklı alanlarda çıkan iptal kültürü, özellikle kriz yönetimi açısından markaların göz önünde bulundurması gereken yeni bir tanım olarak literatürde yer buluyor.

- Kitle tarafından bir protesto biçimi

Bazen markalara yönelik bazen de toplum tarafından tanınmış bireylere yönelik yapılan boykotun yansımaları sık sık görülüyor. Hem sosyal medya hem de diğer alanlarda bireyin toplumsal alanın dışına itildiği bir olgu olan “iptal kültürü” sosyal medya kullanımının artmasıyla kişilerin hayatlarında yer buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Seyra Kestel, sosyal medyanın etkileşim özelliği sayesinde anlık reaksiyonlarla bile gündem belirlendiğini ifade etti. Kestel, "Bu gündem belirleme ile kişiler ya da kurumlar kısa sürede gruplar tarafından iptal edilebilmektedir. Kitle tarafından bir protesto biçimi olarak karşımıza çıkan iptal kültürü, toplumsal alanın dışına itilme ile sonuçlanabilmektedir." ifadelerini kullandı.

- Kriz yönetimi marka geleceği için önemli

İptal kültürünün bireyler açısından olduğu kadar kurumlar ve markalar açısından da büyük önem taşıdığına işaret eden Kestel, güncel durumda markaların her ne kadar güçlü bir itibar ve imaja sahip olsalar da iptal kültürü ile karşı karşıya kalabildiklerine dikkati çekti.

Kestel, çok kısa bir süre içerisinde özellikle sosyal medya aracılığı ile kitleler tarafından boykot edilen herhangi bir markanın büyük krizler yaşayabileceğini belirterek, "İptal kültürü ile karşılaşan markaların başarılı bir şekilde kriz yönetimi gerçekleştirebilmesi marka geleceği için önem taşıyor." açıklamasında bulundu.

