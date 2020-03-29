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Marketlere ve pazarlara çocuklar alınmayacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.03.2020 21:33 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararlarını açıkladı.

Marketlere ve pazarlara çocuklar alınmayacak

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararlarını açıkladı. Yapılan açıklamada marketlerde olduğu gibi pazar yerlerine de çocukların alınmayacağı duyuruldu.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararlarını twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Vali Günaydın açıklamasında, "Ekmek ve pide üretim yerlerinde müşterilerin üretim alanlarına girmesinin önlenmesine, fırın dışında aralarında sosyal mesafe bulundurarak ekmek ve pide satışlarının yapılmasına, özel ve kamuya bağlı tüm iş yerlerinde 1 metre pazar yerlerinde ise 3 metre aralıklarla sosyal mesafenin korunmasına ve denetimlerin ilgili kuruluşlarca sıklaştırılmasına , marketlerde olduğu gibi pazar yerlerine de çocukların alınmamasına karar verilmiştir" ifadesine yer verdi.
Vali Günaydın ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi iş yerlerine göre serbest kıyafet uygulamasına geçmesine kara verildiğini duyurdu.

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