YURTHABER
  4. Marmara Adası 15 gün sonra elektiriğe kavuştu

Marmara Adası 15 gün sonra elektiriğe kavuştu

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Marmara Adasında deniz altından geçen elektrik kablolarının kopması sonucu 15 gündür jeneratörler vasıtasıyla verilen elektrik arızanın giderilmesi ile normale döndü.10 bin nüfuslu Marmara Adasında yeni yıla iki gün kala bölgeden geçen yabancı uyruklu bir geminin çıpa atması sonucu deniz altından elektrik enerjisi sağlayan kablolar kopmuştu.

Balıkesir’in Marmara Adasında deniz altından geçen elektrik kablolarının kopması sonucu 15 gündür jeneratörler vasıtasıyla verilen elektrik arızanın giderilmesi ile normale döndü.
10 bin nüfuslu Marmara Adasında yeni yıla iki gün kala bölgeden geçen yabancı uyruklu bir geminin çıpa atması sonucu deniz altından elektrik enerjisi sağlayan kablolar kopmuştu. 36 saat karanlıkta kalan ada sakinleri yerel yönetimin ve adada bulunan mermer ocaklarının temin ettiği jenaratörler vasıtasıyla geçici olarak aydınlığa kavuşmuştu.
15 gündür deniz altından geçen kabloların onarılması için sürdürülen çalışmalar bugün tamamlanarak adaya normal elektrik verilmeye başlandı.
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaptığı açıklamada "Adamızda bir süredir devam eden elektrik arızasında mutlu sona ulaştık. İşletmeler dahil olmak üzere bugünden itibaren normal kullanıma geçtik. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız gerek işletmelerimizle koordine içerisinde tüm imkanlarlarımızı seferber ederek çözüme ulaştık" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
Atatürk Meydanı çiçek bahçesine dönüştüAtatürk Meydanı çiçek bahçesine dönüştü
Başkan Ergin’den ilçedeki okullara yakın takipBaşkan Ergin’den ilçedeki okullara yakın takip
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Balıkesir Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:53
Sabah
08:21
Öğle
13:22
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:35

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Alp Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Özlem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Ayvalık’ta Kamyon Zeytin İşçilerini Taşıyan Minibüse Çarptı: 18 Yaralı

Ayvalık’ta Kamyon Zeytin İşçilerini Taşıyan Minibüse Çarptı: 18 Yaralı

İşte Balıkesir’in Yeni Havaalanı

İşte Balıkesir’in Yeni Havaalanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.