Marmara Belediye Meclisi’nde Azerbaycan’a destek

Marmara Belediye Meclisi Ekim ayı olağan meclis toplantısı “Tek Millet İki Devlet“ vurgusu ile gerçekleştirildi. Belediye Meclisi’nde, ortak imza ile can Azerbaycan’a destek amacıyla hazırlanan bildiri okundu.

Okunan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Marmara Adalar Belediye Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek masum halkı da hedef almasıyla Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine ve askerlerine yaptıkları saldırıyı büyük bir öfke ve şiddetle kınıyoruz. Tarihten bu yana Azerbaycan’a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyerek bu tutumu ile bölgede kalıcı barışı sağlayacak hususların ihtiva etmesinde ki en büyük engelin kendisi olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösteren Ermenistan’a karşı, Aziz Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de bölgede barış ve huzurun temin edilmesinde tüm imkanları ve tüm kalbiyle Can Azerbaycan’ın yanındadır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan savunma hakkı çerçevesinde halkını korumak ve topraklarının bütünlüğünü sağlamak amacıyla Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği tüm savunma ve operasyonları sonuna kadar destekliyor, “tek millet iki devlet” anlayışıyla işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede daima Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu tüm Dünyaya ilan ediyoruz. Ermenistan’ın asla kabul edilemez bu saldırısında şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.”

