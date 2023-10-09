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Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

09.10.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Marmara Denizi’nde oluşan poyraz fırtınası sebebiyle çok sayıda balıkçı teknesi denize açılamadı.

Poyraz nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bu sabah Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında poyraz etkili oldu. Poyraz fırtınasının etkili olması sebebiyle Tekirdağ’da bulunan birçok balıkçı teknesi denize açılamadı.

Diğer yandan, uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirleyerek fırtınanın geçmesini bekliyor. Fırtınanın Çarşamba günü etkisini yitirmesi bekleniyor.

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