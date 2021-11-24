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Marmarabirlik ortaklarına 106 milyon lira ödeme yapacak

24.11.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmarabirlik ortaklarına 106 milyon lira ödeme yapacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), yarın ortaklarına 106 milyon lira ödeme yapacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında bugüne kadar 353 milyon lira tutarında 34 bin ton ürün alımı gerçekleştirildi.

Alım kampanyasını 22 Ekim'de başlatan Marmarabirlik, 19 Kasım'a kadar aldığı ürünlerin bedelinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak yarın 106 milyon lira ödeme yapacak. Ortaklar, saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankası ATM'lerinden ürün bedellerini alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, öngörülebilir olmayan zor bir yılda ürün alımlarının ve ödemelerin sıkıntısız devam ettiğini belirtti.

Marmarabirlik'in üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını vurgulayan Asa, "72 bin ton rekolte beyanı gelmesine rağmen kota uygulaması yapılmadı. Böyle zor bir yılda ürün alımları, hiçbir aksaklık yaşanmadan devam etmekte ve ürün bedelleri zamanında ödenmektedir. Hedefimiz, üreticimizin sıkıntılarını hafifletmektir." ifadelerini kullandı.

İklim koşulları ve kuraklık sebebiyle sofralık zeytin rekoltesinin yüzde 25'inin yağlık hale geldiğini belirten Asa, şunları kaydetti:

"Bazı kooperatif bölgelerimizde yağlık zeytinin daha fazla olması, dolayısıyla piyasada yağlık zeytin fiyatının düşük olmasına rağmen Marmarabirlik tarafından üreticiye destek vermek üzere 7 lira fiyat belirlenmişti. Üretici, randıman ve piyasa fiyatları düşük olduğunda yağlık zeytini Marmarabirlik'e verirken, randıman yükseldiğinde ve fiyatlar Marmarabirlik fiyatlarına geldiğinde ürününü piyasaya veriyor. Bu davranışın kooperatifçilik ruhuna aykırı olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan, 2021-2022 iş yılı ürün alım kampanyasında kota uygulaması yapılmadı, ortakların vermiş olduğu rekolte beyanı üzerinden alım yapıldı. Ortaklarımızın rekolte beyanlarını tamamlayamayacağını tahmin etmekteyiz."

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