Marmarabirlik rekolte beyan alımına başladı

Geçen yıl 85 bin tonluk rekolte beyanı sebebiyle doğru alım planı yapılmasında büyük sıkıntı yaşandığını anımsatan Asa, "Rekolte beyanı veren 25 bin ortağımızdan 19 bin ortağımız kotasını tamamlamamıştır. Geçtiğimiz yıl yaşanan kısıtlamanın olmaması ve aynı durumun yaşanmaması, gerekse ürün alım kampanyasında doğru alım planı yapılabilmesi için, ortaklarımızın teslim edeceği miktar kadar rekolte beyanı vermesi büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Asa, Marmarabirlik'e bağlı kooperatiflerde ortaklık bilgi güncellemesinin yapıldığına ve bunun önemine dikkati çekerek, bilgi güncellemesiyle birlikte rekolte beyan alımının da yapılabileceğini aktardı.

Marmarabirlik'in fiyatlandırma politikalarının güncel, gerçekçi ve piyasalara yön verici olması gerektiğini vurgulayan Asa, "Marmarabirlik'in görevi piyasaları regüle etmektir. Üreticinin sigortası olan Marmarabirlik, fiyatların düşmesinin önüne geçmek, böylece üreticinin hakkını ve alın terini kollamakla görevlidir. Geçtiğimiz yıl Marmarabirlik fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürün alımı yapılmadı. Geçmişte kendi deposuna ürününü koyan ortaklarımız bugün ürününün tamamını Marmarabirlik'e teslim etmek istemektedir. Bunun sebebi Marmarabirlik'e duyulan güven ve piyasa koşullarının üzerinde bir fiyatla ürün alınmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ortaklarımızın sıkıntı yaşamadığı alım kampanyası hedefliyoruz"

Her ne kadar lokal kayıplar olsa da "var" yılı olacağını öngördüklerini aktaran Asa, şunları kaydetti: