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Marmarabirlik'ten üreticiye 42 milyon 600 bin lira prim desteği

16.12.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmarabirlik'ten üreticiye 42 milyon 600 bin lira prim desteği

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), alımların başlamasından itibaren ortakların verdiği ve bundan sonra vereceği Gemlik tipi sofralık ve yağlık ürüne kilogram başına 1 lira prim desteğinde bulunacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik Yönetim Kurulunun toplantısında, son günlerde döviz kuru farkından kaynaklı yaşanan ekonomik gelişmeler üzerine, ürün teslim ederek kooperatiflerine sahip çıkan ortakların aidiyet duygusunu artırmak amacıyla prim desteğinde bulunma kararı alındı.

Buna göre, 2021-2022 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında, üreticilere bugüne kadar verdiği ve vereceği Gemlik tipi sofralık ve yağlık her kilogram ürün için 1 lira prim desteği sağlanacak. Mevcut ödeme takvimi sona erdikten hemen sonra prim desteği ödemeleri ortakların hesabına yatırılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, her zaman üreticiyi koruyan bir anlayışla görev yaptıklarını belirtti.

Zeytinyağı fiyatlarının arttığına dikkati çeken Asa, şunları kaydetti:

"Özellikle zeytinyağı üretiminde herhangi bir arz eksikliği yoktur. Zeytinyağı fiyatlarında döviz kur farkı ve randımandan kaynaklanan artış yaşanmaktadır. Kur farkından kaynaklanan ekonomik baskı ve kuraklık sebebiyle ince dane zeytin, sofralık vasfından çıkmış ve yağlık vasfına dönüşmüş, üreticilerimiz bundan dolayı sıkıntı yaşamıştır. Bu konu, Marmarabirlik Yönetim Kurulunun prim desteği vermesinde çok büyük etken olmuştur. Ortaklarımız, kooperatife verdiği her kilogram ürün ile hem 5 yıllık teslimat ortalamalarını yükseltmiş olacak hem de her kilogram için 1 lira prim desteğinden faydalanacak."

Dalında ürün bitene kadar alıma devam edeceklerini aktaran Asa, "Rekolte beyanlarını dolduran ortaklar, ana taahhüdüne kadar ürün teslimatı yapabilecek. Teslim edilecek rekolte beyan fazlası ürün bedelleri, mevcut ödeme takvimi dahilinde ödenecek. Marmarabirlik olarak bugüne kadar 434 milyon lira tutarında 42 bin 600 ton ürün alımı gerçekleştirildi. Ödenecek prim tutarı bugün itibarıyla 42 milyon 600 bin lira olup alım miktarı arttıkça prim miktarı da artacaktır." ifadelerini kullandı.

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