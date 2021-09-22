Marmara'nın doğusu ile yurdun iç kesimleri için zirai don uyarısı

Marmara'nın doğusu ile Türkiye'nin iç kesimlerinde yarın geceden itibaren zirai don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın gece saatlerinden itibaren tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don tahmin ediliyor.
Pazar sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen don hadisesine karşı üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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