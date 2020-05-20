YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris 101. yılda saat 19.19’da tek yürek oldu

Marmaris 101. yılda saat 19.19’da tek yürek oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 20.05.2020 00:34 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılında Marmaris tek yürek oldu. Marmaris Körfezi açıklarında iki savaş gemisi mürettebatı ile saat 19.19’da siren çalarak İstiklal Marşı okudular. Trafikte seyir halindeki araçlar durdu, vatandaşlar balkonlarından ve caddelerden sirenlerin bitimine kadar saygı duruşunda bulundu bayraklarını salladı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da kurtuluş mücadelesi için Samsun’a çıkmasının 101’inci yıl dönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Marmaris İlçesi’nde vatandaşlar saat 19.19’da balkonlarından İstiklal Marşı’nı okudu. Marmaris Körfezi açıklarında bulunan Deniz Kuvvetlerine bağlı iki savaş gemisi askerleri güvertede bekledi. Saat 19.19’da savaş gemilerinden siren çalınarak saygı duruşunda bulunuldu. Sirenleri duyan hareket halindeki sürücüler araçlarını durdurarak aşağı inerek saygı duruşunda bulundu.
Dev Türk Bayrağını alıp Atatürk anıtına gelen Osman Bayram isimli vatandaş ‘’Ben her bayram gelmek istiyorum içimden geliyor burada durup bayrağımızı sallamak’’ dedi.
Apartmanlarını Türk Bayrakları ile donatan vatandaşlar, balkon ve pencerelere çıkarak saygı duruşunda bulundu. Türk Bayrakları ile donatılan demir atmış günü birlik gezi tekneleri 1 dakika boyunca siren çaldı. İki dakika süren saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti. Balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar evlerine, sokakta dolaşanlar ise kaldığı yerden yollarına devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

SUBÜ öğrencisi robot yarışmasında 1’inci oldu

SUBÜ öğrencisi robot yarışmasında 1’inci oldu

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ulaştırıldı

Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ulaştırıldı

Muğla Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:47
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:19
Yatsı
21:51

Muğla Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Cem Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Fransız kaptana travesti dayağı

Fransız kaptana travesti dayağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.