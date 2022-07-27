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Marmaris açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

27.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 54 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 32, lastik bottaki 22 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Marmaris açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

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