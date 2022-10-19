Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası yaptığı için sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Bozburun Mahallesi açıklarında seyreden ve içinde 2 kişinin bulunduğu özel bir teknenin makine kısmında arıza meydana geldi.

Denizde sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının yardım çağrısı üzerine bölgeye KEGM'e ait "KIYEM-2" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Ekiplerce bota yedeklenen tekne, Orhaniye Mahallesi'ndeki marinaya getirildi.



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