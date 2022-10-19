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Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

19.10.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası yaptığı için sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Bozburun Mahallesi açıklarında seyreden ve içinde 2 kişinin bulunduğu özel bir teknenin makine kısmında arıza meydana geldi.

Denizde sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının yardım çağrısı üzerine bölgeye KEGM'e ait "KIYEM-2" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Ekiplerce bota yedeklenen tekne, Orhaniye Mahallesi'ndeki marinaya getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris tekne

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