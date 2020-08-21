Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Romanyalı gazetecileri ağırladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bir dizi haber yapmak için Marmaris’e gelen Romanyalı gazetecileri ağırladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay, “Hem burada yaşayan vatandaşlarımıza hem de tatile gelen misafirlerimize büyük görev düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermememiz gerekir” dedi.

Romanyalı özel bir tur operatörünün davetiyle Marmaris’e gelen Romanyalı gazeteciler, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı da ziyaret etti. Romanya’nın önde gelen televizyon, gazete ve dergi temsilcileriyle bir araya gelen Oktay, onların sorularını yanıtladı.

Stoichi Elena Luminia, Pee Gabriela Andreea, Toader Adelina Mariana, Costea tefania Diana, Belciu Ilinca, Anchidin Ctlin, Deac Ioan Dorin, Bonciu Adrian ve Caramalu Elena Aurelia isimli gazetecileri ve Hello Holidays’ın Müdürü Veronica İordace’yi ağırlayan Belediye Başkanı Oktay, özellikle pandemi öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları anlattı. Ziyarete Meclis Üyesi Ali Kırlı da katıldı.

"Kurallara herkes uymalı"

Virüsün Türkiye’de görülmesiyle birlikte hemen tedbirleri almaya başladıklarını söyleyen Oktay, “Üzerimize düşen sorumlulukları bir an önce yerine getirmek için kolları sıvadık. Tüm kurumlarla ortak hareket ederek bu süreci birlikte geçirdik. Turizm hareketliliğinin başlamasıyla vaka sayısında bir miktar artış görüldü. Burada da hem ilçemiz sakinlerine hem de tatile gelen misafirlerimize büyük görev düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermememiz gerekir” dedi.