Marmaris Belediyesi Atatürk’ü kısa film ile andı

Marmaris Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde onu bir filmle andı. Küçük Ata’nın Atatürk sevgisinin anlatıldığı filmde Belediye Başkanı Mehmet Oktay da rol aldı.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa gidişinin 82. yıldönümünde yine özlem, minnet ve saygıyla anılıyor. Marmaris Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir kısa film hazırladı. Kardeşler Aziz Gürbüz, Ada Gürbüz ve Ebru Öztaş’ın rol aldığı filmde Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yer aldı.

Filmde babasını kaybetmiş olan Ata, annesi ve ağabeyi ile yaşamaktadır. Atatürk’ü hayatının kahramanı olarak gören Ata, her 10 Kasım öncesi olduğu gibi yine hüzünle, gece boyunca hiç uyumadan Atatürk’ün hikayelerini okuyarak ve onu annesinden dinleyerek geçirir. Sabah da erkenden kalkıp ağabeyi ile birlikte törenin yapılacağı alana gider. Orada Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte saygı duruşunda bulunur.

Marmaris Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan film büyük ilgi gördü.

