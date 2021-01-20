YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinleri aşılandı

Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinleri aşılandı

20.01.2021 17:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinleri aşılandı

Korona virüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmasında Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinleri de aşılandı.

Korona virüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmasında Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinleri de aşılandı. İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık görevlileri huzurevinde kalan 12 kişiye aşılarını yaptı.
Virüsün görüldüğü ilk günden itibaren huzurevinde tüm önlemleri alan ve titiz bir çalışma yürüten Marmaris Belediyesi’nin bu çalışması sonucunda herhangi bir vaka yaşanmadı. Mart ayından itibaren ziyaretçi girişinin yasaklandığı huzurevinde kalan büyüklerin de dışarıya çıkması engellendi. Personelin 14 gün dışarıya çıkmadan çalıştığı, 14 gün izin kullandıktan sonra korona virüs testi olarak yeniden işe başladığı huzurevinde bir sorun yaşanmadı.
Aşılama çalışmasının başlamasıyla Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan yaşlılar da Kovid-19 aşısı oldu. Huzurevi personelinin ise önümüzdeki hafta aşılanacağı açıklandı.

Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinleri aşılandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

Muğla Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:10
Öğle
13:23
İkindi
16:02
Akşam
18:25
Yatsı
19:43

Muğla Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Daş Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Türkiye’nin turizmde AR-GE merkez okulu Muğla’dan

Türkiye’nin turizmde AR-GE merkez okulu Muğla’dan

Fethiye'de Uğur Mumcu anısına yaptırılan anıt açıldı

Fethiye'de Uğur Mumcu anısına yaptırılan anıt açıldı

Milas’ta narkotik ekiplerinden şok uygulama

Milas’ta narkotik ekiplerinden şok uygulama

Su sayaçlarının soğuktan etkilenmemesi için bunları yapın

Su sayaçlarının soğuktan etkilenmemesi için bunları yapın

Marmaris Belediyesi hizmet binası boşaltıldı

Marmaris Belediyesi hizmet binası boşaltıldı

Muğla'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Muğla'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.