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Marmaris Belediyesi tarımsal faaliyetlerine devam ediyor

19.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Marmaris Belediyesi tarımsal faaliyetlerine devam ediyor

Marmaris Belediyesi’nin kendi arazilerinde yürüttüğü tarımsal faaliyetler devam ediyor.

Marmaris Belediyesi’nin kendi arazilerinde yürüttüğü tarımsal faaliyetler devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yer fıstığı ekilen Turgut Köyü’ndeki tarlada bu ay patates ekimi için hazırlıklar başladı. Bu çerçevede arazi içinde bulunan zeytin ağaçlarına da gençleştirme budaması yapıldı.
Muğla’nın büyükşehir statüsü almasının ardından Marmaris Belediyesi’ne geçen tarlalar geçtiğimiz yıla kadar atıl vaziyette duruyordu. Geçtiğimiz Nisan ayında ilk olarak Turgut’ta bulunan araziye yer fıstığı ekildi. Ekim ayında yer fıstığı hasadı yapılırken bunların tohumluk olarak çiftçilere dağıtılacağı açıklandı. Ayrıca Hisarönü ve Turgut’taki iki ayrı zeytinlikteki zeytinler de toplanarak zeytinyağı elde edildi. Turgut’ta yer fıstığı ekilen tarlaya ocak ayında da patates ekimi yapılacak. Kısa sürede yetişen patatesler toplandıktan sonra tekrar yer fıstığı ekilecek.
“Verim yüksek olacak”
Öte yandan Marmaris Belediyesi, kendi arazilerinde bulunan zeytin ağaçlarını bakımdan geçirmeye başladı. Yıllardır bakımı yapılmayan ağaçlar, ilgili kurumların bilgisi dahilinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından budandı. Tüm ağaçlar bakımdan geçirilirken bazı yaşlı ağaçlara ise gençleştirme budaması yapıldı. Hem ürün kalitesinin hem de rekoltesinin artması için yapılan bakım işlemlerinin ardından bu seneki verimin daha da yüksek olması bekleniyor.
“Bin adet zeytin ağacı dikilecek”
Tarımla ilgili çalışmalara çok önem verdiklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Tarımsal faaliyetlerimizi kendimize ait tarlalarda sürdürmeye devam edeceğiz. Bunun yanı sıra ağaç dikimine de ağırlık veriyoruz. Öte yandan ana arterlerden kırsal alanlara kadar ilçemizin farklı noktalarına 1000’e yakın zeytin ağacı diktik. Çünkü biz zeytin ağacının önemini bilen bir belediyeyiz. Bu çerçevede bütün dikim ve bakım çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Marmaris Belediyesi tarımsal faaliyetlerine devam ediyor

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