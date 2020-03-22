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Marmaris Kaymakamı Aksoy’dan sosyal mesaj

MUĞLA HABERLERİ  | 22.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Korona virüs sebebi ile alınan tedbirler kapsamında alınan kararlar doğrultusunda sosyal medya da mesaj yayınladı.Yayınladığı mesajda vatandaşların ihtiyaç durumlarında ulaşabilecekleri numaraları ve whatsapp hattı numarası belirten Aksoy, "Bütün dünyada etkisini gösteren Korona virüs sebebi ile ülkemizde 65 üzeri büyüklerimizin sokağa çıkışları, onların sağlık ve esenliği için sınırlandırılmıştır.

Marmaris Kaymakamı Aksoy’dan sosyal mesaj

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Korona virüs sebebi ile alınan tedbirler kapsamında alınan kararlar doğrultusunda sosyal medya da mesaj yayınladı.
Yayınladığı mesajda vatandaşların ihtiyaç durumlarında ulaşabilecekleri numaraları ve whatsapp hattı numarası belirten Aksoy, "Bütün dünyada etkisini gösteren Korona virüs sebebi ile ülkemizde 65 üzeri büyüklerimizin sokağa çıkışları, onların sağlık ve esenliği için sınırlandırılmıştır. Bu süreçte büyüklerimiz, başta sağlık sorunları olmak üzere tüm acil ihtiyaçlarının karşılanması için, 155,156 ve 112 nolu telefon numaralarını arayabileceklerdir. Bunun yanında hepimizin birbirimizin ağabeyi, kardeşi, evladı ve annesi, amcası, olduğu anlayışı ile büyüklerimizin acil durumlarda şahsıma ait 0 530 089 02 72 whatsapp hattı üzerinden ulaşabileceklerini, sorunlarının en etkin biçimde çözümlenmesinin yasal görevimiz yanında bir vatandaşlık ve gönül görevimiz olduğunun bilinmesini başta değerli büyüklerimiz olmak üzere tüm kamuoyuna saygı ile arz ederim" ifadelerini kullandı.

Marmaris Kaymakamı Aksoy’dan sosyal mesaj

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