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Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un “ 10 Kasım Atatürk’ ü Anma Günü ” Mesajı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.11.2020 17:32 | Son Güncelleme

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, ölümünün 82’nci yılında bir mesaj yayımladı mKaymakam Ersoy mesajında, "10 Kasım 1938 günü sonsuzluğa uğurladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un “ 10 Kasım Atatürk’ ü Anma Günü ” Mesajı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, ölümünün 82’nci yılında bir mesaj yayımladı m
Kaymakam Ersoy mesajında, "10 Kasım 1938 günü sonsuzluğa uğurladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82. ölüm yıldönümünde Türk Milleti olarak bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız. Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut Atatürk’ü hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biri yapmıştır. Ulusal bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Atatürk, ulusumuzun geleceğini her zaman aydınlatacak bir ışık kaynağıdır. Bizlere tam bağımsız, çağdaş bir devlet, Cumhuriyet armağan etmiştir. Unutmayalım ki Atatürk’ü anmak kadar anlamak da çok önemlidir. O’nu anlamak "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" diyerek millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan ve “En büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi, daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmek; O’nun kendi deyimi ile “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine” çıkarmakla mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

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