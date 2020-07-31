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Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un Kurban Bayramı mesajı

MUĞLA HABERLERİ  | 31.07.2020 21:49 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesi kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.Kaymakam Aksoy mesajında, ‘’Sevinçlerin paylaşıldığı, toplumda dayanışma ve barış ruhunun egemen olduğu bayramlardan biri olan Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un Kurban Bayramı mesajı

Muğla’nın Marmaris ilçesi kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Aksoy mesajında, ‘’Sevinçlerin paylaşıldığı, toplumda dayanışma ve barış ruhunun egemen olduğu bayramlardan biri olan Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş gösteren (Covid-19) virüs salgını nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden zor bir süreçten geçmekteyiz. İçinde bulunduğumuz bu süreci sorunsuz atlatabilmek, ailemiz, yakınlarımız ve tüm halkımızın sağlığı, huzuru ve geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu dönemde; Devletimizin almış olduğu tedbir ve kararlara hepimizin hassasiyetle riayet etmesi büyük önem arz etmektedir. Yaşanılan süreçte; hemşirelerimizin ve milletimizin sorumluluk bilinciyle hareket ederek Pandemi ile mücadeleyi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yürüteceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Marmarisli hemşirelerimiz ile Bayram tatilini ilçemizde geçirmekte olan misafirlerimizin “Kurban Bayramı”nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmelerini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum’’ sözlerine yer verdi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un Kurban Bayramı mesajı

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