YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris'e lüks kruvaziyerle 613 turist geldi

Marmaris'e lüks kruvaziyerle 613 turist geldi

31.05.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malta bayraklı lüks "Azamara Onward" adlı kruvaziyer, ABD ve İngiliz yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Rodos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 181 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı 613 yolcu ve 430 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Geminin akşam saatlerinde Girit Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla’da kadınların yüzde 98’i okuma-yazma biliyorMuğla’da kadınların yüzde 98’i okuma-yazma biliyor
Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendiKonya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendi
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıDiyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Marmaris Kruvaziyer

Muğla Namaz Vakitleri 31 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:59
Sabah
05:42
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:27
Yatsı
22:02

Muğla Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Çarşamba

Durusu eczanesi
Bodrum
Ovacik eczanesi
Fethiye
Çümen eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Cem eczanesi
Koycegiz
Sahil eczanesi
Fethiye
Sayitoglu eczanesi
Mentese
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.