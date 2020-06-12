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Marmaris’te 200 otelciye eğitim verildi

MUĞLA HABERLERİ  | 12.06.2020 15:21 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi’nin normalleşme dönemiyle birlikte misafirlerini ağırlamaya başlayan konaklama işletmelerine yönelik düzenlediği 2 günlük çalıştay bugün sona erdi.

Marmaris Belediyesi’nin normalleşme dönemiyle birlikte misafirlerini ağırlamaya başlayan konaklama işletmelerine yönelik düzenlediği 2 günlük çalıştay bugün sona erdi. ‘Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci’ adlı çalıştaya 2 günde 200’e yakın sektör çalışanı katıldı.
Turizm sezonunun açılması ve seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte iç turizmde hareketlilik başladı. Bakanlıkların genelgelerine göre çalışma şartları yeniden düzenlenen konaklama tesislerinin yeni döneme nasıl adapte olacağı bir çalıştayla ele alındı. İki gün süren toplantıda sağlık çalışanları, ilgili kamu kurumlarının yetkilileri, uzman kişiler ve Marmaris Belediyesi yetkilileri sunum yaptı. Eğitimlere yaklaşık 200 sektör temsilcisi katıldı.
11 Haziran Perşembe ve 12 Haziran Cuma günü Armutalan Kültür Merkezi’nde sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, salgınının olumsuz etkilerini kısa sürede atlatabilecek güçte olduklarını vurgulayıp, hem Marmaris Belediyesi’nin hem de sektör temsilcilerinin bu süreci en az hasarla atlatmak için çalıştığını belirtti.
Marmaris Belediyesi Başkan Danışmanı Selma Kılıç ve Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Kültür Sanat Turizm Kurulu Üyesi Ali Kırlı’nın verdiği eğitimlerde yeni süreçte konaklama tesislerinde yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve olası hastalık durumlarında neler yapılması gerektiği anlatıldı.

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