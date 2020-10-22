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Marmaris’te araç parkını engelleyen malzemeler kaldırıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.10.2020 16:13 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, trafik ve yaya güvenliği açısından tehdit oluşturan araç cepleri başta olmak üzere, sokak ve caddelere konulan duba, saksı, kasa gibi malzemeleri topladı.Vatandaşların işyerlerinin ve evlerinin önüne araç park edilmesini engellemek için koydukları, tabela, duba, kasa gibi malzemelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Marmaris’te araç parkını engelleyen malzemeler kaldırıldı

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, trafik ve yaya güvenliği açısından tehdit oluşturan araç cepleri başta olmak üzere, sokak ve caddelere konulan duba, saksı, kasa gibi malzemeleri topladı.
Vatandaşların işyerlerinin ve evlerinin önüne araç park edilmesini engellemek için koydukları, tabela, duba, kasa gibi malzemelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Zabıta personellerince gerçekleştirilen denetimlerde, daha önce uyarıldığı halde ceplere ve kamu alanlarına malzeme koymaya devam eden vatandaşların koydukları bu malzemeler zabıta ekiplerince toplandı. Kabahatler Kanunu’na aykırı olan bu uygulamayı yapan yerlere “araç ceplerinin veya kamuya ait yolların bu şekilde kapatılmasının yasak olduğu” bir kez daha hatırlatıldı. Zabıta yetkilileri otopark sorununa neden olan bu uygulamanın yanlış olduğunu öte yandan görüntü kirliliği oluşturduğunu da ifade etti.

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