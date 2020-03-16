YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te çocuklarla paten etkinliği

Marmaris’te çocuklarla paten etkinliği

MUĞLA HABERLERİ  | 16.03.2020 09:21 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı renkli bir etkinliğe es sahipliği yaptı.Marmaris’te paten dersleri veren antrenör Levent Çamoğlu, 9 Mayıs Gençlik Meydanında bir etkinlik düzenledi.

Marmaris’te çocuklarla paten etkinliği

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı renkli bir etkinliğe es sahipliği yaptı.
Marmaris’te paten dersleri veren antrenör Levent Çamoğlu, 9 Mayıs Gençlik Meydanında bir etkinlik düzenledi. Toplumu patene ve spora yöneltmek, çocukların sosyalleşmesini sağlamak ve boş vakitlerini böyle aktivitelerle doldurmaları düşünceleri ile oluşan etkinlikte en çok çocuklar eğlendi.
Öğrencilerinin ve paten süren tüm halkın davetli olduğu etkinlik öğrencilerin dans gösterisi ile başladı. Daha sonra hazırlanan engelli parkurlar ve müzik eşliğinde keyifli vakit geçirilen etkinliğe 7’den 70’e yaklaşık 20 kişi katıldı. Etkinlik Levent Çamoğlu’nun yaptığı akrobasi gösterileri ile son buldu.

Marmaris’te çocuklarla paten etkinliği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması:

LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması:

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:09
Öğle
13:20
İkindi
16:43
Akşam
19:21
Yatsı
20:36

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Defne Eczanesi
Merkez
Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Gölköy Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Nur Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

KAAN projesi Bodrum’da uygulanacak

KAAN projesi Bodrum’da uygulanacak

Yatağan ve Kavaklıdere’ye Yıldırım bereketi

Yatağan ve Kavaklıdere’ye Yıldırım bereketi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gelin-damat Nikâh Masası Yerine Eyleme Gitti

Gelin-damat Nikâh Masası Yerine Eyleme Gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.