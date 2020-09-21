Marmaris’te çöp adamlardan çevre mesajı

Marmaris Belediyesi, Dünya Temizlik Günü’nde bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Mavi bayraklı Halk Plajı’nda çevreye atılan atıklarla oluşturulan ‘Çöp Adamlar’ ı konuşlandıran belediye, “yere çöp atmayın” mesajı verdi.

Marmaris’in çöp adamları 19 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde Halk Plajı’ndaki yerini aldı. Çevreye gelişigüzel atılan pet şişelerden oluşturulan ve farklı atıklarla süslenen 3 çöp adamın aksesuarları arasına bu sene yerlere atılan maske ve eldivenler de girdi.

Dünya Temizlik Günü nedeniyle belediye ekipleri çevre farkındalığı oluşturmak için plajda çöp topladı. Pandemi kuralları nedeniyle bu sene toplu etkinlik yapmayan belediye ekipleri sigara izmariti, pet şişe, cam şişe, maske gibi atıkları topladı. Belediye ekibine bazı vatandaşlar da destek verdi.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bizler, asli görevimiz olan çevre temizliğini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Fakat toplumun da çevre temizliği konusunda bilinçlenmesi gerek. Çevrenin korunması ve bilincin artırılması için bu tür etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

