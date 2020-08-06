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Marmaris’te gönüllü öğrencilerden korona virüs uyarısı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.08.2020 16:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile gerçekleştirilen (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy koordinasyonunda korona virüs denetimleri Marmaris’te başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile gerçekleştirilen (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy koordinasyonunda korona virüs denetimleri Marmaris’te başladı. Muğla’nın Marmaris ilçesinde, gönüllü lise öğrencileri ellerinde Türkçe ve İngilizce korona virüse karşı uyarılar yazılı pankartlarla sahil yolunda yürüdü. Öğrencilere Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan eşlik etti.
12 kişilik lise öğrenci grubu bugün Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ile görüşerek korona virüs ile mücadele ile ilgili projelerini anlattı. Bugün saat 13.00’de Kaymakam Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldoğan ve 12 öğrenci bazı okulların okul müdürleri ile birlikte Kordon Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerinde “Cezadan korkma koronadan kork”, “Sorumlu ol, sorunlu olma”, Kendi sağlığını düşünmüyorsan benim geleceğimi düşün” yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlarla yürümeye başladı. Kaymakam Aksoy, maske takmayanları uyararak maske hediye etti. Sosyal mesafe kuralına uymayanlar uyarıldı. Kaymakam Aksoy, biri tekerlekli sandalyede 65 yaş üstü 3 kişiye maske takmadıkları için uyarıda bulundu. Yürüyüş yolunda dolaşan vatandaşlara maske dağıtıldı.
Büyüklerin yapamadığını gençlerin yapacağını söyleyen Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, “ Bu tür faaliyetler önümüzdeki günlerde devam edecek. Gönüllü öğrencilerimiz büyüklerimizi uyaracak. Devlet adamlarının ve bilim adamlarımız onlarca kez tehlike konusunda uyarı yapmasına rağmen dikkate almayanlar belki gençlerden ders çıkartır. Pandemi var ve tedbirli olmalıyız. Hedefimiz bundan sonraki vakaları sıfıra indirmek. Üç veya beş bakaya bile tahammülümüz yok. İlçemizde tüm kurumlar koronavirüs salgını ile mücadele konusunda ilk başta yaptığımız gibi bugünde yarında titizlikle denetimlerini sürdürecek. Uyarılarımıza ve bilgilendirmelerimize rağmen dikkate almayanlar en üst para cezası kesilecektir” dedi.
Korona timinde görevli lise son sınıf öğrencisi Bilge Mollalar "Öğrenciler olarak toplanıp Kovid -19 için bir etkinlik düzenledik. Kurallara uymayan insanlar var uyulması gerekiyor, biz gençler olarak adım attık ve farkındalık oluşturmak istedik" dedi.
Korona virüse karşı gençlerden oluşan 12 kişilik ekip haftanın üç günü kalabalık yerlerde ellerinde pankartlar ile dolaşıp maskesi olmayanları uyararak, maske ve dezenfektan sunmayı planlıyor.

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