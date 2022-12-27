Marmaris'te ilkokul öğrencileri yanan alanlara 4 bin 250 tohum topu saçtı

"Mavi Yeşil Okullar Projesi" kapsamında Şehit Ahmet Benler İlkokulu 2. sınıflarından 264 öğrenci, İçmeler Mahallesi Asparan mevkisinde öğretmen ve gönüllü velilerle biner adet keçiboynuzu, meşe palamudu, karaçam ve meyve ağacı ile 200 kestane ve 50 kızılçam tohumu topunu doğaya saçtı.

Öğrenciler ellerinde, "Ormanlar bizim servetimiz", "Fidan ekersen orman olur yarınlara umut olur", "Orman yurdun süsüdür", "Ağacı bekçi değil sevgi korur", "Nefesimi kesme", "Her tohum bir fidanın habercisidir", "Ormansız bir yurt vatan değildir", "Ağaçsız hayat sevgisiz hayat demektir", "Ağaçlar dünyamızın nefesidir" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Öğrencilere ağaç ve orman sevgisini aşılamak, yanan ormanlık alanların yeniden yeşermesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Marmaris Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa ile okul müdürü Oktay Yıldırım da eşlik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kısa, yaptığı açıklamada, amaçlarının geleceği emanet edecekleri öğrencilere yanan alanların yeşermesine katkılarını yaşayarak göstermek ve doğa bilinci aşılamak olduğunu söyledi.

