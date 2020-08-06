Marmaris’te korona virüs denetimleri başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile gerçekleştirilen (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yönetimi ve koordinasyonunda korona virüs denetimleri Marmaris’te başladı. Görevli ekipler esnafları tek tek gezerek uyarılarda bulundu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yönetim ve koordinasyonunda denetimler sabah saatlerinde başladı. Denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ,İlçe Jandarma Komutanlığı, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesine bağlı ekipler katıldı. Zabıta, jandarma ve emniyet ekipleri ellerinde megafon ile sık sık uyarılarda bulunarak korona virüse karşı tedbirli olma konusunda anonslar yaptı.

Genelge kapsamında, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları ,tur tekneleri, berberler, spor salonları,lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi gibi yerleri denetleyen ekip esnaflara uyarılarda bulunuldu. Özellikle kırsal turistik mahallelerdeki maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtılarak uyarıldı.

