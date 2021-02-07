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Marmaris’te sahiller denetlendi

07.02.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda kısıtlama günlerinde sahil şeridinde yürümek yasaklandı.Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sahil yürüyüş yolları ve plajlar polis ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri tarafından denetlendi.Marmaris Kaymakamı Şevket Ertuğ Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, kısıtlamaların olduğu Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesinde konutlarına en yakın market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, ayrıca ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkmalarına olanak tanındığı ancak bu durumun suistimal edildiği belirtildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda kısıtlama günlerinde sahil şeridinde yürümek yasaklandı.Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sahil yürüyüş yolları ve plajlar polis ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri tarafından denetlendi.

Marmaris Kaymakamı Şevket Ertuğ Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, kısıtlamaların olduğu Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesinde konutlarına en yakın market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, ayrıca ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkmalarına olanak tanındığı ancak bu durumun suistimal edildiği belirtildi. Bundan sonraki kısıtlama günlerinde bu alanda serbest bırakılan evcil hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesinde market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidilip gelinmesi amacıyla, ilçe merkezindeki sahil yürüyüş yolları ve plajlar kapatılarak bu tür suiistimallere müsaade edilmemesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri Yat Limanı, Kordon Caddesi ve Atatürk Caddesi’nden turistik İçmeler mahallesine kadar uzanan 11 kilometrelik sahil yolu ile plajlarda denetim yaptı. Genelgeden haberdar olmayan vatandaşlar uyarılarak sahil yollarından uzaklaştırıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve yasaktan muaf tutulan yabancı uyruklu kişiler sahil yolunda yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, güzel havanın tadını çıkardı.

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