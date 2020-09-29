Marmaris’te turistlere maske uyarısı

Marmaris Belediyesi zabıta görevlileri, özellikle turistlerin yoğun olduğu Uzunyalı, Atatürk Caddesi, Sevgi Yolu, Kapalı Çarşı gibi bölgelerde maske denetimine çıktı. Maskesi olmayan yerli ve yabancı turistler önce uyarıldı, sonra da takmaları için maske verildi.

Tatil için ilçeye gelen bazı turistlerin maske takmaması, Zabıta Müdürlüğü’nü bir kez daha harekete geçirdi. Daha önce de benzer uygulamalar yapan zabıta personeli, Marmaris’in en işlek noktalarında maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı. Maske takmayarak hem kendilerini hem de diğer kişileri riske atan yerli ve yabancı turistler maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıldı. Denetimlerde maskesiz olduğu görülen turistlere de zabıtalar tarafından maske dağıtıldı. Maskelerini kollarına veya çenelerinin altına takan vatandaşların ve yabancı turistlerin, kontrol yapan zabıta personelini görünce maskelerini yüzlerine taktıkları görüldü.

Kaldırımdaki bisikletliler de uyarıldı

Öte yandan zabıta görevlileri trafiğe kapalı alanlarda ve kaldırımlarda bisiklet kullanan sürücüleri de durdurarak bisiklet yollarına yönlendirdi. Görevliler söz konusu sürücülere, yayaların can güvenliğini tehlikeye atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

