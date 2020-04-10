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Marmaris’te Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı düzenlenen törenle kutlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 10.04.2020 14:51 | Son Güncelleme

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175’inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.Muğla’nın Marmaris ilçesinde 6-12 Nisan Polis haftası olması sebebi ile 10 Nisan Cuma günü sabah saat 10.00’da İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları ve rütbeli polislerin bir kısmının katıldığı törende Atatürk Heykeline merasim ile çelenk bırakıldı.Korona virüs (Covid 19) ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında İlçe protokolü törene katılmadı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175’inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 6-12 Nisan Polis haftası olması sebebi ile 10 Nisan Cuma günü sabah saat 10.00’da İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları ve rütbeli polislerin bir kısmının katıldığı törende Atatürk Heykeline merasim ile çelenk bırakıldı.
Korona virüs (Covid 19) ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında İlçe protokolü törene katılmadı. Herhangi bir gösteri yapılmadı. Tören Çelenk merasiminin ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşı ile sona erdi. Tören de az sayıda Emniyet mensubu bulunurken sosyal mesafe kuralına azami dikkat gösterildi.

Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Emniyet Müdürü Namık Söylemez’i İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını ziyaret etti. Aksoy, "Huzur ve güvenliğinin sağlanmasında, üzerinize düşen tüm sorumluluklarınızı güler yüzlü, objektif, yardımsever, dürüst ve özverili görev anlayışıyla yerine getireceğinize inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm teşkilat mensuplarımızın 10 Nisan Polis Günü’ nü kutluyor, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize başarılar diliyorum’’ diye konuştu.
Ziyarette İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları, rütbeli polisler ve emniyet personeli hazır bulundu.

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