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Marmaris’te üç işletmeye 24 saat faaliyet durdurma kararı

MUĞLA HABERLERİ  | 11.09.2020 20:25 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde pandemi kurallarına uymadıkları için 3 işyeri mühürlendi.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi ekiplerinin yaptığı uygulamalar ve denetlemelerde kafe, restoran ve eğlence mekanı benzeri işletmelerde pandemi kuralları içerisinde yer alan sosyal mesafe, maske, dans, alevli maytaplı gösteri ve diğer kurallara uymadığı tespit edilen Marmaris Siteler mahallesinde bir, Adnan Menderes Caddesinde iki işletme olmak üzere üç işletme hakkında 24 saatlik faaliyet durdurma kararı alındı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde pandemi kurallarına uymadıkları için 3 işyeri mühürlendi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi ekiplerinin yaptığı uygulamalar ve denetlemelerde kafe, restoran ve eğlence mekanı benzeri işletmelerde pandemi kuralları içerisinde yer alan sosyal mesafe, maske, dans, alevli maytaplı gösteri ve diğer kurallara uymadığı tespit edilen Marmaris Siteler mahallesinde bir, Adnan Menderes Caddesinde iki işletme olmak üzere üç işletme hakkında 24 saatlik faaliyet durdurma kararı alındı. Mekanlar Emniyet ve Belediye Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre mühürlenen işletmeler yine kurallara uymaz ise 3 gün ve tekrar uymazlar ise süresiz mühürlenecek.

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