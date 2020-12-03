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Marmaris’te vatandaşlar güzel havanın keyfini sürüyor

MUĞLA HABERLERİ  | 03.12.2020 13:09 | Son Güncelleme

Ülkemizin birçok bölgesinde kış mevsimi kendini hissettirirken, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor.

Ülkemizin birçok bölgesinde kış mevsimi kendini hissettirirken, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Aralık ayının ilk haftasında güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar güzel havaların keyfini sürüyor.
Geçtiğimiz hafta aralıklarla süren yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte hava sıcaklığı Marmaris’te 23 dereceyi gösterdi. Korona virüsle mücadele kapsamında mekanların kapalı olması ise vatandaşların deniz kenarlarına akın etmesine sebep oldu. Kimi vatandaş sıcak havada yürüyüş yapmayı tercih ederken, özellikle Marina tarafında bazı vatandaşlar ise ellerine yiyecek ve içeceklerini alarak yerlerde oturup sohbet etti.
Özellikle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından önce güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, sahilde, marinada ve çarşıda bol bol gezdi. Sosyal mesafenin pek korunmadığı gözlenirken polis ve zabıta ekipleri megafon ile uyarılarda bulundu.

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Merkez
Saba Eczanesi
Merkez
Cansel Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Nur Alp Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
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