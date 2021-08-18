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Marmaris'te yangın yardım ve koordinasyon toplantısı düzenlendi

18.08.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te yangın yardım ve koordinasyon toplantısı düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, il genelindeki yangınlarla ilgili yardım ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Marmaris'teki öğretmenevinde oluşturulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kurumların il müdürleri katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda yangınlarla ilgili yardımlar, yangından zarar gören alanlardaki çalışmalar, sahada yangın sonrasında gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılması gereken çalışmaların ele alındığı öğrenildi.

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