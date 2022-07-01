Marmaris’te yangının yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor

DURMUŞ GENÇ / OSMAN AKÇA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde, 21 Haziran'da başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu söndürülen orman yangınında 4 bin 500 hektar alan zarar gördü.

Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği yangında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de hummalı çalışma yürüttü.

Tedbir amaçlı tahliye edilen yerleşim bölgelerindeki hayvanlara müdahale eden ekipler, küle dönen ormanlık alanda yürek burkan görüntülerle de karşılaştı.

İl Müdürlüğü ekipleri, alevlerin yükseldiği alanlardan çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın yanı sıra kümes hayvanlarını da tahliye ederek yangının ardından sahiplerine ulaştırdı.

- Vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Marmaris Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü ve Yeşilbelde mahalleleri, Değirmenyanı, Kürardı, Pınaryanı ve Ademiye mevkilerinde vatandaşları evlerinde tek tek ziyaret ediyor, tarım alanlarını gezerek hasar tespit çalışması yapıyor.

İl Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, bölgede hasar tespit çalışması yürüttüklerini söyledi.

Yangında devletin bütün imkanlarını seferber ederek çaba gösterdiklerini belirten Saylak, "Yangında insani anlamda can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Ancak 4 bin 500 hektarın üzerinde ormanın yanması ve burada bulunan birçok yaban hayvanının yaşamını yitirmesi hepimizi üzüntüye boğdu." dedi.

Yangının neden olduğu zarara değinen Saylak, şöyle konuştu:

"94 arılı, 77 boş kovan zarar gördü. Hisarönü ve Yeşilbelde mahallelerinde 6 büyükbaş, 140 küçükbaş, 3 köpek ve 50 tavuğun tahliyesi, tehlikeli bölgelerden ekiplerimiz tarafından sağlandı. Onların bakım ve beslemesi yapıldı. Arkadaşlarımız peyderpey hayvanları sahiplerine ulaştırıyorlar. Bu süreçte tedavi yapılması gereken hayvanlarımızın tedavileri kurum hekimlerimizce yapılıyor. Yaklaşık 2 dekarlık tarımsal alanda zarar söz konusu. Tarımsal olarak çok ciddi bir zarar olduğunu söyleyemeyiz."

- Çam balı üreticileri etkilenmeyecek

Marmaris çam balının coğrafi işaretli bir ürün olduğuna dikkati çeken Saylak, geçen yıl yaşanan yangında yaklaşık 100 bine yakın arı konaklama noktasının yandığını anlattı.

Saylak, şunları kaydetti:

"Bu yangında da yaklaşık 55 bin kolonilik arı yatağı kaybedildi. Ancak bu telafi edilemez bir durum değil. Marmaris ve Datça'daki arıcılarımıza mevcut alanlarımızda yine hizmet vermeye devam edeceğiz. Şu an arıcılarımız bahar için İç Anadolu başta olmak üzere yurdun değişik noktalarında. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Vahit Kirişci'nin söylediği gibi, Güzel Çamlı Davutlar Milli Parkı'nda da Marmarisli arıcılarımızın konaklama yeri için gerekli hazırlıkların yapılması talimatı ilk ağızdan verilmiş durumda. Allah'ın izniyle o konuda da devletimiz arıcılarımızı, Marmarisli çam balı üreticilerimizi bir zorlukla karşı karşıya bırakmayacak. Evet canımız, ciğerlerimiz yandı fakat can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Devletimiz vatandaşlarımızın yaralarını saracak, yanan alanların da yeşillendirilmesi için gereken çabayı dün olduğu gibi bugün de yerine getirecek."

Yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Saylak, dün olduğu gibi bundan sonra da üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini ve gereken her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

