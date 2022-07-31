YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris'te yasa dışı getirilen parmak maymun korumaya alındı

Marmaris'te yasa dışı getirilen parmak maymun korumaya alındı

31.07.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te yasa dışı getirilen parmak maymun korumaya alındı

Marmaris'te yasa dışı getirilen parmak maymun korumaya alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yurda yasa dışı getirildiği belirlenen parmak maymun koruma altına alındı, maymunla fotoğraf çektirdiği turistlerden para aldığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkisinde bir kişinin sırtında taşıdığı maymunu kullanarak turistlerden para aldığı bilgisini üzerine bölgede araştırma yaptı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyen ekipler, S.K'nin (34) maymunla fotoğraf çektirdiği turistlerden para aldığını tespit etti.

Yurda yasa dışı getirildiği anlaşılan parmak maymuna el koyan ekipler, gözaltına alınan şüpheli hakkında "canlı hayvan ticareti" suçundan adli işlem başlattı.

Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen maymun, koruma altına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldüBodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Futbol: Turkcell Süper KupaFutbol: Turkcell Süper Kupa
Antalya'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldüAntalya'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Marmaris parmak maymun

Muğla Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:18
İkindi
17:07
Akşam
20:23
Yatsı
21:52
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.